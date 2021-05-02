2 мая буксиры продефилируют у Благовещенского моста в Петербурге

В Петербурге в честь открытия туристического сезона Северной столицы в 14:30 пройдет вальс буксиров.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Так, всего за пятнадцать минут с 14:30 и до 14:45 в акватории реки Невы у Благовещенского моста состоится короткое, однако очень зрелищное событие — вальс буксиров.

Корабли в течение пятнадцати минут важно пройдутся перед Благовещенским мостом. При этом, буксиры станут салютовать смотрящим на них струями воды.