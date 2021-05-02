«Потрясающая»: актер Павел Прилучный впервые рассказал о романе с Мирославой Карпович

&#171;Потрясающая&#187;: актер Павел Прилучный впервые рассказал о романе с Мирославой Карпович
Павел Прилучный. Фото: кадр из трейлера к фильму "Девятаев"

Актер Павел Прилучный впервые рассказал о романе с актрисой Мирославой Карпович. Об этом он сообщил в интервью телеведущему Вадиму Вернику.

Российский актер театра и кино Павел Прилучный объяснил, что у них с Мирославой Карпович очень теплые отношения, а сама его возлюбленная просто «потрясающая».

Также актер упомянул, что в их паре они оба люди с опытом, и в отношения они вступили будучи уже «взрослыми». Однако Прилучный признался, что несмотря ни на что, он еще, как и все мужчины, ребенок.

Помимо этого российский актер рассказал, что его дети нашли общий язык с Карпович и с удовольствием проводят время вместе.

Прилучный считает девушку «чистейшей души человеком», умеющей обращаться с детьми.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что возлюбленная актера Павла Прилучного Мирослава Карпович невзначай показала помолвочное кольцо.

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