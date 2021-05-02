В Петербурге прогремел выстрел из пушки: туристический сезон объявили открытым

В Петербурге прогремел выстрел из пушки: туристический сезон объявили открытым
Петропавловская крепость. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Город готовится принимать туристов в первую очередь с разных уголков страны.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 мая, выстрелили из пушки на Петропавловской крепости. Таким образом был открыт туристический сезон в городе, о чем сообщает 78.ru.

Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что в первую очередь ожидается большое количество туристов-россиян, так как из-за пандемии коронавируса мало кто решится ехать в Россию. При этом в Петербурге все-таки надеются увидеть иностранцев – им будут очень рады.

Политик добавил, что сейчас действует программа кэшбека, благодаря которой можно вернуть до 20 тысяч рублей за путешествия по стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что средний чек на путешествия в Петербурге с кешбэком вырос до 35 тысяч рублей. На втором этапе программы средний чек на короткие туры составлял 11 тысяч рублей.

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