В Петербург прибыл самолет с благодатным огнем: репортаж Gazeta.SPb

Огонь доставили из Иерусалима в Россию в преддверии Пасхи.

В Санкт-Петербурге накануне, 1 мая, встречали самолет с благодатным огнем. Он прилетел сначала из Иерусалима в Москву, затем из Москвы в Санкт-Петербург. Такой длинный путь священный артефакт проделал в преддверии Пасхи.

Депутат ЗакСа Ленинградской области Сергей Коняев отметил, что огонь ночью раздавали возле Пулково. Там собралось огромное количество машин. Также его доставили в районы региона.

Напоминаем, что благодатный огонь выносится из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается каждый год в Великую субботу накануне Пасхи в храме Воскресения Христова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пасху Петербург увидит мало света и тепла. Градусники горожан покажут +9…+11°, а в Ленинградской области же +7…+12°. Будет дуть северо-восточный ветер 3-8 м/с.