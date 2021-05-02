Самолет из Сочи аварийно сел в Пулково

Самолет из Сочи аварийно сел в Пулково
Самолет из Сочи аварийно сел в Пулково из-за неисправного датчика шасси. Фото: Пресс-служба аэропорта

Самолет авиакомпании Weltall-avia, который вылетел из Сочи, совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту «Пулково», сообщает «Пятый канал».

По предварительной информации, у самолета не работал датчик выпуска шасси. Воздушное судно отправили на второй круг, а после лайнер успешно приземлился на территории аэропорта. Информации о пострадавших не сообщается.

Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сначала благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Оттуда он отправился в Северную столицу. Затем священный артефакт приземлился в аэропорту Пулково в первый майский день в 23:15.

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Самолет из Сочи аварийно сел в Пулково
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