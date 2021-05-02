Семак прокомментировал чемпионство «Зенита»

Семак прокомментировал чемпионство «Зенита»
Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Главный тренер «Зенита» подвел итоги чемпионского матча против «Локомотива».

«Сегодня многое получалось, особенно в завершении. Все сыграли сегодня хорошо, молодцы», — цитирует его пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.

После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул.

Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

«Разгромить Локомотив на пике их формы — если выигрывать чемпионат, то только так. МЫ — ЧЕМПИОНЫ!».

«Поздравляю любимую команду с победой,все супер. Желаю продолжать в том же духе и удачи во всех делах»,- пишут фанаты «Зенита».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».

"Зенит" "Локомотив" сергей семак


 

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