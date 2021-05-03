«Kia» во Фрунзенском районе протащила парня на велосипеде с перехода на тротуар

В Петербурге во Фрунзенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль наехал на велосипедиста. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Накануне на пересечении улиц Бухарестской и Фучика около часу дня был совершен наезд на велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Однако слезать с велосипеда он не стал.

На кадрах, зафиксированных видеорегистратором заметно, как белый автомобиль «Kia» поворачивает направо, пропуская всех пешеходов. Затем движется дальше. Но неожиданно на проезжую часть выезжает мужчина с большим рюкзаком за спиной, он пересекает дорогу, не слезая с двухколесного транспортного средства.

Машина сбивает велосипедиста, в результате чего тот вылетает вперед своего транспорта, а машина, не успевая затормозить, еще немного двигается сдвигая велосипед вместе с его хозяином на тротуар.

На данный момент о состоянии пострадавшего сведений нет.

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