Певец Леонид Агутин назвал песню Манижи «стыдной» для «Евровидения»

Российский певец и композитор Леонид Агутин заявил, что композиция «Русская женщина» исполнительницы Манижи, выбранная для конкурса «Евровидение» в этом году, «стыдная». Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале.

По мнению Леонида Агутина, с точки зрения квалифицированного музыканта композиция певицы не цепляющая и слабенькая.

Также певец заметил, что «Русская женщина» не несет особого смысла и такую песню стыдно показывать на международном конкурсе.

Однако Агутин отметил, что сама Манижа импозантная и притягательная артисткой и он «не имеет ничего против нее лично».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что исполнительница «Русской женщины» Манижа рассказала о своем «дяде-олигархе», который будто бы помог ей попасть на «Евровидение».

Также Gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства.