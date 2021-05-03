Певец Леонид Агутин назвал песню Манижи «стыдной» для «Евровидения»

Певец Леонид Агутин назвал песню Манижи &#171;стыдной&#187; для &#171;Евровидения&#187;
Леонид Агутин. Фото: Instagram

Российский певец и композитор Леонид Агутин заявил, что композиция «Русская женщина» исполнительницы Манижи, выбранная для конкурса «Евровидение» в этом году, «стыдная». Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале.

По мнению Леонида Агутина, с точки зрения квалифицированного музыканта композиция певицы не цепляющая и слабенькая.

Также певец заметил, что «Русская женщина» не несет особого смысла и такую песню стыдно показывать на международном конкурсе.

Однако Агутин отметил, что сама Манижа импозантная и притягательная артисткой и он «не имеет ничего против нее лично».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что исполнительница «Русской женщины» Манижа рассказала о своем «дяде-олигархе», который будто бы помог ей попасть на «Евровидение».

Также Gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства.

"Русская женщина" агутин евровидение-2021 манижа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певец Леонид Агутин назвал песню Манижи «стыдной» для ...
Стал известен победитель телешоу «Маска»
Физики выяснили, что молнии способны очищать атмосферу Земли от смога
Концерт 3 мая: латиноамериканские ритмы надеятся найти отклик в сердцах ...
Капелла Петербурга 3 мая ждет своего зрителя на музыкальный концерт
Роспотребнадзор объяснил, как понять, что ребенок тяжело болен COVID-19
Медцентр им. Чумакова заявил о выпуске 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»
В аэропорту Пулково 3 мая задержан самолет до Сочи