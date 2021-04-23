Певица Манижа объяснила, что у нее за «дядя-олигарх»

Исполнительница «Русской женщины» Манижа рассказала о своем «дяде-олигархе», который будто бы помог ей попасть на «Евровидение». Этим певица поделилась в интервью с Катериной Гордеевой.

Манижа заявила, что была не против и очень бы хотела, чтобы у нее имелся такой дядя, который бы без труда помог ей стать участницей музыкального конкурса «Евровидение».

Согласно мнению Манижи, у нее действительно есть дядя, однако он никак не поучаствовал в ее успехах и уж тем более не пропихивал в конкурс.

Девушка рассказала, что родственник работает в столице, любит ухаживать за растениями и умеет готовить. Также певица заметила, что дядя отнюдь не имеет тех средств, о которых говорят в средствах массовой информации.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства.