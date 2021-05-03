Пассажир квадроцикла погиб после встречи с ЛЭП в Приозерске

Пассажир квадроцикла погиб после встречи с ЛЭП в Приозерске
Место ДТП усыпано осколками. Фото: pixabay

В Приозерске произошло смертельное ДТП с квадроциклом, погиб пассажир. По факту аварии проводится проверка.

Трагическое ДТП произошло в воскресенье, 2 апреля, около 22:37 на 123 км а/д «СПб-Запорожское-Приозерск». 39-летний водитель не справился с управлением на грунтовой дороге, в результате чего врезался в опору ЛЭП (линия электропередач).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области, водитель попал в больницу, а его пассажир скончался на месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 человека погибли и 1 серьезно пострадал в ДТП на Дороге жизни во Всеволожском районе.

авария ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти смертельное ДТП


 

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