РПЛ и РФС проведут проверку после жалобы «Локомотива» по поводу ограничений для болельщиков на игре с «Зенитом»

Футбольный клуб «Локомотив», уступивший со счетом 1:6 в Петербурге «Зениту», обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за жалоб болельщиков по итогам матча с сине-бело-голубыми.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Согласно данным на официальном сайте команды, со стороны гостевых болельщиков поступали многочисленные жалобы. В частности, в клубе сообщили, что служба безопасности стадиона искусственно создала давку на гостевом секторе, а после матча фанатов красно-зеленых принудительно рассаживали по автобусам и увозили в центр города.

Как сообщили в пресс-службе лиги, будет проверена информация о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении фанатов на матче 28-го тура РПЛ.

Напомним, мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул. Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» подвел итоги чемпионского матча против «Локомотива».