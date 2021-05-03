Парки, сады и скверы Петербурга закрыли из-за сильного ветра

В Северной столице закрывают парки, сады и скверы из-за ухудшения погодных условий. Такие меры были приняты ради безопасности горожан и гостей города.

Сегодня, 3 мая, в городе ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 17 метров в секунду. В целях безопасности доступ к зеленым территориям ограничили.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города, недоступными для посетителей станут Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Также закрываются скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22.

Горожан призывают быть осторожными. При ухудшении погодных условий не парковать машины под деревьями, не посещать скверы, парки и сады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге похолодает, а также пойдет дождь и снег.