В Петербурге вновь наступает зима

В понедельник, 3 мая в Петербурге похолодает, а также пойдет дождь и снег. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня определяется северной периферией активного атлантического циклона.

Потому как город на Неве будет затянут плотной облачной пеленой. Это же и вызовет дожди или мокрый снег. Они местами выпадут в Петербурге вечером.

По словам метеоролога, температура воздуха сегодня на 4-5° ниже климатической нормы.

Градусники горожан покажут +5…+7°, а в Ленинградской области же +3…+8°. Будет дуть порывистый северо-восточный ветер 7-12 м/с.

Также атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что является ниже нормы.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что холод и снег вернутся в Северную столицу со следующей недели.