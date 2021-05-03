Холод и снег вернутся в Петербург

В Петербург в начале недели вернется похолодание. В понедельник, 3 мая, ожидается сильный ветер с дождем. Во вторник, возможно, выпадет снег.

В ночь на 3 мая, ожидается переменная облачность, днем ожидается до пяти градусов тепла.

Петербуржцев ждет усиление ветра, который будет разгоняться до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется максимум до плюс шести градусов, может пойти дождь и даже мокрый снег. Также петербуржцев предупреждают о понижении атмосферного давления.

Напоминаем, что похожая погода будет и в Ленинградской области, где 1 мая был штормовой ветер – до 20 метров в секунду. Он может стать причиной различных инцидентов, так что местным жителям стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России ожидаются аномальные ливни и грозы. О непогоде предупреждают граждан, проживающих в Центральной России.