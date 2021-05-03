Небо над Петербургом украсил праздничный салют в честь победы «Зенита»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В честь победы «Зенита» небо над Северной столицей украсил праздничный салют. В минувшее воскресенье клуб оформил победу досрочно за два тура до окончания российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» на домашней арене.

Сне-бело-голубые разгромили «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул. Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге дали салют. Кроме того, в городе зажгли Ростральные колонны. С победой команду также поздравил губернатор города Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что форвард петербургского «Зенит» Артем Дзюба вышел на награждение по случаю завоевания чемпионского титула в костюме героя фантастической вселенной супергероев Marvel, а именно в Дэдпула.