На КАД заметили гуляющих лосей

На КАД заметили гуляющих лосей
Автомобилисты заметили прогуливающихся лосей. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобилистов на Кольцевой автодороге поджидает двойной сюрприз. Очевидцы заметили на КАД двух лосей.

Об этом стало известно днем в понедельник, 3 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На 6-7 км КАД были замечены лоси», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что животные позировали проезжающим автомобилистам рядом с проезжей частью. Намерения у них, может быть, хорошие, но опасность для водителей и сохатых есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося.

кад лоси новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волгограде простились с юными баскетболистками, погибшими в катастрофе ...
На КАД заметили гуляющих лосей
Водосточная труба рухнула на тротуар в Петроградском районе
В Пушкине нашли корпус артиллерийского снаряда времен ВОВ
Петербуржцам предлагают оценить ход весенней уборки в своем районе до 10 мая
Россиянам разрешили не сдавать тест на COVID при возвращении из Абхазии и ...
Land Rover вылетел на тротуар и перевернулся на Лиговском
В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения COVID