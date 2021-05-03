На КАД заметили гуляющих лосей

Автомобилистов на Кольцевой автодороге поджидает двойной сюрприз. Очевидцы заметили на КАД двух лосей.

Об этом стало известно днем в понедельник, 3 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На 6-7 км КАД были замечены лоси», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что животные позировали проезжающим автомобилистам рядом с проезжей частью. Намерения у них, может быть, хорошие, но опасность для водителей и сохатых есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося.