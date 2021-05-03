Билли Айлиш поразила поклонников откровенной фотосессией

19-летняя артистка впервые сняла с себя огромную одежду и показала свою фигуру.

Певица Билли Айлиш снялась для британской версии журнала Vogue в неожиданно откровенном наряде. Девушка впервые отказалась от бесформенной одежды в пользу корсета и женственной одежды, чем очень удивила поклонников. Новыми фотографиями Айлиш поделилась в Instagram-аккаунте и тут же набрала миллионы «лайков» и тысячи хвалебных комментариев.

«Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай, что хочешь и когда хочешь. К чёрту всё остальное»,

— написала 19-летняя звезда.

Артистка призналась, что стала себя чувствовать женственней в последнее время. Совсем скоро она обещает выпустить новый альбом, с которого начнется новая эра творчества Билли Айлиш – она уже перекрасилась в другой цвет и сменила свой стиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш призналась, что два месяца носила парик.