Билли Айлиш призналась, что два месяца носила парик

Все это время артистка перекрашивалась в блондинку и была вынуждена ждать конечного результата.

Певица Билли Айлиш решилась на очередной эксперимент с волосами, чем очень удивила поклонников. Довольно долго она ходила с черными волосами, которые были зелеными у корней. Пару дней назад артистка выложила видео и фото, на которых демонстрирует идеальный блонд. Снимок за пару мгновений стал одним из самых обсуждаемых в интернете.

Пост с фотографией преображения набрал рекордное количество «лайков» – он может побороться за звание одного из самых популярных в социальной сети. Сама Билли Айлиш призналась, что два месяца ходила к парикмахеру и ей приходилось носить парик. Она также показала весь процесс – темный цвет уходил постепенно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню к фильму о Бонде. Ожидается, что лента выйдет на большие экраны в октябре 2021 года.