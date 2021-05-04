«Спутник V» доставили в Шри-Ланку

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку.
«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», — сообщается в официальном аккаунте в Twitter препарата.
С начала пандемии в Шри-Ланке зафиксировано 113 676 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 98 209 пациентов, число смертельных исходов достигло 709.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.