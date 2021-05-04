В МЧС опровергли информацию о погибших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

В МЧС опровергли информацию о погибших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В МЧС опровергли информацию о погибших в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы.

Ранее сообщалось о трех погибших. Во время пожара эвакуировали 305 человек. В результате происшествия пострадали семь человек.

«Реанимация двух человек продолжается. Погибших нет», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Пожар начался в гостинице «Вечный зов» по адресу: 6-я Кожуховская, 26. Справиться с огнем удалось к 04:30.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, пожар локализовали. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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