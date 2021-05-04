Спасатели потушили пожар в Невском районе

Спасатели потушили пожар в Невском районе
Спасатели потушили огонь. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Пожар в Невском районе локализован. Спасатели потушили вспыхнувший ангар на Приневской улице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Напомним, утром 4 мая в Невском районе Петербурга на Приневской улице, 9, произошел пожар.

Загорелся цельнометаллический ангар площадью 400 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 6:07.

В ликвидации пожара участвовали 52 человека личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники. В 06:27 ранг пожара повышен до № 1 БИС. В 06:56 пожар локализовали, отказавшись от № 1 БИС. В 07:23 возгорание было ликвидировано. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.

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