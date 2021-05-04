Владельцам дачных участков грозят штрафами за одуванчики и мяту

Дачникам грозят штрафы за ромашки и одуванчики. Фото: Pixabay

Дачникам грозят штрафы за ромашки и одуванчики. Фото: Pixabay

Российских дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке.

Юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова рассказала, что оштрафовать могут за вовремя не уничтоженные ромашку, одуванчик и мяту, сообщает РИА «Новости».

Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К таковым относятся борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов и другие.

К правонарушению приравниваются использование семян, зараженных болезнями и бездействие владельца участка, который не уничтожает сорняки.

За подобное нарушение дачникам грозит штраф от 300 до 500 рублей.

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