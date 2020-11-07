Петербуржцы заметили ноябрьские одуванчики

Петербуржцы заметили ноябрьские одуванчики
Пользователи удивляются желтым цветочкам среди осени. Фото: Вконтакте

Растения начали расти среди поздней осени. Пользователи удивились, увидев их.

В Санкт-Петербурге заметили одуванчики, которые растут среди ноября. Пользователи не понимают, как такое возможно и делятся друг с другом фотографиями в социальной сети «Вконтакте».

Горожане уверены, что причиной появления цветов стала аномально теплая погода этой осенью. Растения перепутали времена года и слишком рано проснулись.

«Превратности питерской погоды. Одуванчик Обыкновенный. Сорт Ноябрин»,

— шутит один из пользователей.

Также петербуржцы уверяют, что видели на деревьях почки. Напоминаем, что последние дни в городе выдались ветреными, но достаточно теплыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург идет на температурный рекорд: город ждет теплая суббота без дождей.

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