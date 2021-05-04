Юристы предупредили россиян о штрафах за досрочное погашение кредита

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что при досрочном погашении кредита россияне могут столкнуться со штрафами.

Речь идет о недобросовестных кредитных организациях, сообщает агентство «Прайм».

Как правило, в кредитных договорах есть пункт досрочном погашении кредита. С 2011 года российские банки обязали оставлять такую возможность заемщикам, при этом дополнительные комиссии и платежи не взымаются. В том случае, если этот пункт не указан в договоре, клиент обязан оповестить банк о планках закрыть кредит досрочно за 30 дней.

Однако, как показывает практика, не все банки соблюдают закон и могут установить штраф из-за нарушения договора.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин отметил, что банки не имеют права отказать заемщику в досрочном погашении кредита.

«Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде», — сказал он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за время COVID-19 банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за 7 лет. Это 582 миллиарда рублей в прошлом году — максимум за последние 7 лет, когда Национальная ассоциация коллекторских агентств начала вести статистику. По сравнению 2019 годом число новых случаев в работе коллекторов стало больше почти на 5%, до 8,4 миллиона рублей.