Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. Фото: pixabay.com

На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. Фото: pixabay.com

За время COVID-19 банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за 7 лет. Это 582 миллиарда рублей в прошлом году — максимум за последние 7 лет, когда Национальная ассоциация коллекторских агентств начала вести статистику, сообщает РБК.

По сравнению 2019 годом число новых случаев в работе коллекторов стало больше почти на 5%, до 8,4 миллиона рублей. Для многих коронавирус вынудил просрочить. По словам гендиректора «Столичное АВД» Давида Цацуа, рискуют те, чье финансовое положение и до кризиса было не самым устойчивым.

Дальше объем долгов будет множиться, но о резком росте речи пока нет. С частью долгов банки работают самостоятельно, а передача коллекторам начнется при просрочке больше 180 дней.

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