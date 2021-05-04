В работе Telegram зафиксирован сбой

Во вторник, 4 мая, в работе мессенджера Telegram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, 84% пользователей, которые жалуются на работу Telegram, заявляют, что у них возникли проблемы с подключением к мессенджеру, 15% заявили о проблемах с отправкой сообщений.

Сбои зафиксировали во многих городах России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.