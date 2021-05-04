В Ленобласти выявлено 90 новых случаев коронавируса

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 4 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 42931 случай заболевания. При этом выздоровели 39720 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.