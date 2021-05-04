Более 312 тысяч ветеранов получат единовременную выплату ко Дню Победы

На это из резервфонда Северной столицы выделено 1,3 млрд рублей. В преддверии Дня Победы однаразовые денежные выплаты дадут инвалидам и участникам Великой Отечественной войны — 10 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей; ветеранам боевых действий и проживавшим в городе в период блокады — в размере 7 тысяч рублей. Вдовам военнослужащих и вдовам умерших инвалидов — 4 тысячи рублей. Детям войны 3 тысячи рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День Победы в Петербурге могут устроить «секретный» салют. Западный военный округ и правительство Петербурга по слухам намерены провести салют в честь Дня Победы. Однако увидеть его рядовые горожане не смогут. В Петербурге организуют два салюта. В Петербурге организуют два салюта. Один — без фейерверков, только с залпами орудий.