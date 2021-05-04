Теплоход столкнулся с опорой Аничкова моста, аварией заинтересовалась прокуратура

Во вторник, 4 мая, на реке Фонтанке произошла небольшая авария с участием теплохода. Обстоятельства ЧП выяснит прокуратура.

Все случилось вечером на реке Фонтанке. Капитан прогулочного теплохода «Маргарита» не справился с управлением во время маневра, из-за чего катер врезался в опору Аничкого моста.

«Сезон навигации открыт! Прогулочный теплоход несколько раз допустил навал на опоры Аничкова моста и зажал «припаркованные» на Фонтанке катера», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, туристов на борту на момент аварии не было, члены экипажа не пострадали. Владельца и капитана теплохода позвали в прокуратуру для выяснения обстоятельств. Надзорный орган проверит, проходил ли капитан обязательный медосмотр перед выходом на воду.

Проверку также проводит управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

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