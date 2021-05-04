В Роскачестве предупредили о новом мошенничестве с авиабилетами и детскими выплатами

Роскачество предупредило граждан о появлении новых схемах мошенничества, связанных с авиабилетами и соцвыплатами.
Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент пообещал выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого школьника. Детали выплат пока не обнародованы, чем мошенники уже начали пользоваться. Жертвам предлагают получить эти детские выплаты уже сейчас.
В Роскачестве россиян призвали дождаться заявлений на этот счет из официальных источников: например, на госуслугах или из сообщений информагентств.
Также в майские праздники мошенники стали чаще использовать для обмана россиян фишинговые сайты, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам. В качестве приманки на скопированных сайтах популярных билетных агрегаторов используются большие скидки на билеты.
Кроме того, мошенники предлагают приобрести детские туристические путевки с кэшбеком в 50%, хотя их настоящая продажа от государства начнется только 20 мая.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда начнет работать сервис МВД против телефонных мошенников.