В Роскачестве предупредили о новом мошенничестве с авиабилетами и детскими выплатами

Детали выплат пока не обнародованы, чем мошенники уже начали пользоваться. Фото: pixabay

Детали выплат пока не обнародованы, чем мошенники уже начали пользоваться. Фото: pixabay

Роскачество предупредило граждан о появлении новых схемах мошенничества, связанных с авиабилетами и соцвыплатами.

Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент пообещал выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого школьника. Детали выплат пока не обнародованы, чем мошенники уже начали пользоваться. Жертвам предлагают получить эти детские выплаты уже сейчас.

В Роскачестве россиян призвали дождаться заявлений на этот счет из официальных источников: например, на госуслугах или из сообщений информагентств.

Также в майские праздники мошенники стали чаще использовать для обмана россиян фишинговые сайты, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам. В качестве приманки на скопированных сайтах популярных билетных агрегаторов используются большие скидки на билеты.

Кроме того, мошенники предлагают приобрести детские туристические путевки с кэшбеком в 50%, хотя их настоящая продажа от государства начнется только 20 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда начнет работать сервис МВД против телефонных мошенников.