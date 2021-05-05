В среду в Пулково не ждут отмен и задержек рейсов

Пулково работает в среду без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пулково работает в среду без отмен и задержек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса во вторник.

Об этом стало известно в среду, 5 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сначала благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Оттуда он отправился в Северную столицу. Затем священный артефакт приземлился в аэропорту Пулково в первый майский день в 23:15.