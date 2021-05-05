Власти США хотят ввести скидки для привившихся от коронавируса

В США прорабатывают вопрос о скидках для граждан, которые решили пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил Глава Белого дома Джо Байден.

В частности, речь идет о предоставлении скидок в магазинах и при покупке билетов на спортивные мероприятия привившимся.

«Теперь мы хотим предложить вакцину тем, кто меньше этого желает. Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для прививки», — цитирует его ТАСС.

Власти страны призвали работодателей предоставить сотрудникам оплачиваемое время для вакцинации. С начала пандемии в США зафиксировано 32 510 922 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 578 407.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице более 570 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли почти 440 тыс. горожан. С начала прививочной кампании против COVID-19 в Петербурге вакцинировались 570 335 человек.