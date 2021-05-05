Петербург вошел в тройку лидеров для романтического отдыха вдвоем

Петербург вошел в тройку лидеров для романтического отдыха вдвоем
Влюбленные для отдыха на майских зачастую выбирают Петербург. Фото: pixabay

Сервис бронирования жилья для отдыха «TVIL.RU» после проведенного исследования установил, какие уголки России наиболее популярны для романтического майского отдыха вдвоем.

Так в тройке лидеров для влюбленных пар оказались Севастополь, Сочи и Петербург.

Стоит отметить, что чаще всего пары выбирали отдых на майских «каникулах» от одной до девяти ночей и при этом тратили на него от 1600 до 4700 рублей в сутки.

Для романтического путешествия люди в 75% выбирали номера в отелях, квартиры же намного реже — 21%.

Примерная стоимость «каникул» на двоих вышла в среднем в 13 тыс. рублей.

Отмечается, что на четвертой строчке данного рейтинга Кисловодск, а на пятой — Казань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.

майские праздники новости СПб отдых романтический отдых


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург вошел в тройку лидеров для романтического отдыха вдвоем
Утренние пробки в Петербурге оценили в один балл
В Петербурге снова будет холодно и дождливо
Врач рассказал, что заложенность носа может привести к смерти или слепоте
Спасатели провели деблокировку пострадавших из машин после ДТП в Лужском районе
В Любани удалось потушить вспыхнувший дом за полчаса
В Зеленогорске спасатели тушили вспыхнувшую иномарку
В Мексике объявлен трёхдневный траур в связи с катастрофой в метро