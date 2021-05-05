Петербург вошел в тройку лидеров для романтического отдыха вдвоем

Влюбленные для отдыха на майских зачастую выбирают Петербург. Фото: pixabay

Влюбленные для отдыха на майских зачастую выбирают Петербург. Фото: pixabay

Сервис бронирования жилья для отдыха «TVIL.RU» после проведенного исследования установил, какие уголки России наиболее популярны для романтического майского отдыха вдвоем.

Так в тройке лидеров для влюбленных пар оказались Севастополь, Сочи и Петербург.

Стоит отметить, что чаще всего пары выбирали отдых на майских «каникулах» от одной до девяти ночей и при этом тратили на него от 1600 до 4700 рублей в сутки.

Для романтического путешествия люди в 75% выбирали номера в отелях, квартиры же намного реже — 21%.

Примерная стоимость «каникул» на двоих вышла в среднем в 13 тыс. рублей.

Отмечается, что на четвертой строчке данного рейтинга Кисловодск, а на пятой — Казань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.