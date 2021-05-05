МЧС предупредило о густом тумане в Ленобласти 5 мая

Утром в среду, 5 мая, территорию Ленинградской области окутает густой туман. Автомобилистов предупреждают, что видимость на дорогах составит 500 метров и менее.

В региональном управлении МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные явления придут в Ленобласть. В связи с этим может увеличиться число ДТП, авиапроисшествий, могут задержать рейсы. Также возрастает риск аварий на железнодорожном транспорте и водных объектах.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду в Ленобласти прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет слабым. Днем жителей 47 региона ожидает потепление до плюс 4-9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.