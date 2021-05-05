Упавшая фура спровоцировала пробку на трассе М-11 «Нева»

Упавшая фура спровоцировала пробку на трассе М-11 «Нева»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 5 мая на платной трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием фуры.

По словам очевидцев, большегруз опрокинулся и пробил ограждение.

На опубликованных снимках видно, что обломки отбойника попали на встречную полосу. Место ДТП оградили.

«На платной М11 фура упала, пробив ограждение. Образовалась огромная пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В сторону Петербурга образовалась серьезная пробка. О пострадавших не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской после ДТП перевернулся автомобиль. Участником аварии стал водитель каршеринга. Непонятно, есть ли пострадавшие.

дтп М-11 «Нева» пробка


 

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