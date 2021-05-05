Полиция проводит проверку после поджога Porsche на Латышских Стрелков

Полиция расследует поджог Porsche Cayenne в Невском районе Петербурга.

Пожар произошел ночью 4 мая. Сообщение о возгорании на парковке у д. 13 корп. 1 по улице Латышских Стрелков поступило в 02:45. Загорелся автомобиль Porsche Cayenne.

Машина принадлежит 41-летнему директору одной из строительных организаций. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Причастные к инциденту разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское произошел пожар. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров.