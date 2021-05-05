В Красногвардейском районе на перекрестке столкнулись два общественных транспорта: маршрутка хотела прямо, а трамвай направо

ДТП автобуса и трамвая. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП автобуса и трамвая. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух общественных транспортов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы на перекрестке Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы столкнулись два транспортных средства — автобус и трамвай.

На кадрах снятых из машины очевидцем происходящего заметно, что автобус двигался прямо, а трамвай поворачивал направо, в результате чего случилась авария.

В комментариях в группе мнения пользователи Сети разделились. Одни отмечают вину трамвая, другие говорят о том, что водителю маршрутки необходимо было быть внимательнее.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Также во время съемки аварии на месте происшествие не замечено ни сотрудников Госавтоинспекции, ни бригады скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге две маршрутки и трамвай с трех сторон поджали «Mitsubishi».