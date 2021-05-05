Коронавирус унес жизни еще 33 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 33 петербуржцев
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 33 человек.

Об этом стало известно в среду, 5 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13385.

С начала пандемии в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 895 летальных исходов, выздоровели 4 464 550 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

COVID-19 коронавирус смертность


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следствие проводит проверку аэроклуба после неудачного приземления мужчины
Коронавирус унес жизни еще 33 петербуржцев
Почти половине петербуржцев не хватает отпуска, чтобы отдохнуть
«Каролина» обыграла «Чикаго» благодаря дублю Свечникова
В России за сутки выявили 7 975 случаев заражения COVID
Число заражений коронавирусом в мире превысило 155 млн
Еще 87 жителей Ленобласти подхватили коронавирус
В Красногвардейском районе на перекрестке столкнулись два общественных ...