Коронавирус унес жизни еще 33 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 33 человек.

Об этом стало известно в среду, 5 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13385.

С начала пандемии в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 895 летальных исходов, выздоровели 4 464 550 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.