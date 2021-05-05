6 мая ограничат движение транспорта в связи с праздничным шествием

С 10.00 до 11.30 движение транспорта прекращено по Пражской ул. от ул. Белы Куна до пр. Славы. Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

С 10.00 до 11.30 движение транспорта прекращено по Пражской ул. от ул. Белы Куна до пр. Славы. Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Завтра в связи с проведением праздничного шествия, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, движение транспорта будет прекращено, сообщает комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С 10.00 до 11.30 движение транспорта прекращено по Пражской улицы от улицы Белы Куна до проспекта Славы. И с 11.00 до 12.00 по проспекту Славы от Софийской улицы до Бухарестской улицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Красногвардейском районе на перекрестке столкнулись два общественных транспорта. Маршрутка хотела прямо, а трамвай направо. На кадрах снятых из машины очевидцем происходящего заметно, что автобус двигался прямо, а трамвай поворачивал направо, в результате чего случилась авария. Информации о пострадавших на данный момент нет.