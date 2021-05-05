Комитет по природопользованию установил, почему запенилась река Волковка

В прошлом месяце местные жители увидели большое количество пены в реке Волковке, в связи с этим специалисты Комитета по природопользованию охране окружающей среды Петербурга выехали на рейд, чтобы проверить акватории и водоохранные зоны реки. Об этом сообщается на сайте Администрации Северной столицы.

Известно, что на дороге, которая располагается рядом с рекой, по улице Балканской у дома 17 было найдены следы моющего средства, которые как раз и стекали в сторону реки Волковки.

Инспекторы взяли пробу воды, где были установлено наличие следов стекания моющего средства, а также выше по течению, вблизи Витебского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области из обанкротившейся птицефабрики течет куриный помет.