Ольгу Бузову срочно госпитализировали и немедленно прооперировали

Ольгу Бузову срочно госпитализировали и немедленно прооперировали
Ольга Бузова пропала из Instagram. Фото: скриншот Instagram

Российская телеведущая, которая буквально каждый свой шаг транслирует в социальных сетях, в особенности в Instagram, вдруг пропала со всех радаров. Об этом сообщает «СтарХит».

35-летняя ведущая Ольга Бузова всегда отличалась крепким имунитетом и бешеной работоспособностью. Однако в этот раз здоровье звезды подкачало.

Уже почти 20 часов девушка не появляется в социальных сетях, поклонники напуганы, ведь они привыкли, что девушка всегда «на связи».

Однако дополнительных сведений о состоянии 35-летней российской звезды нет. При этом известно, что в данное время Бузова лежит в операционной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская телеведущая и блогер Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после перенесенного микроинсульта. Женщина объяснила, что очень счастлива иметь возможность писать уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии.

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