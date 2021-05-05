Ольгу Бузову срочно госпитализировали и немедленно прооперировали

Российская телеведущая, которая буквально каждый свой шаг транслирует в социальных сетях, в особенности в Instagram, вдруг пропала со всех радаров. Об этом сообщает «СтарХит».

35-летняя ведущая Ольга Бузова всегда отличалась крепким имунитетом и бешеной работоспособностью. Однако в этот раз здоровье звезды подкачало.

Уже почти 20 часов девушка не появляется в социальных сетях, поклонники напуганы, ведь они привыкли, что девушка всегда «на связи».

Однако дополнительных сведений о состоянии 35-летней российской звезды нет. При этом известно, что в данное время Бузова лежит в операционной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская телеведущая и блогер Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после перенесенного микроинсульта. Женщина объяснила, что очень счастлива иметь возможность писать уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии.