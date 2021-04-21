Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после микроинсульта

Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после микроинсульта
Алена Водонаева. Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Об этом она рассказала у себя в социальных сетях в Instagram.

Водонаева сообщила, что очень счастлива, что может писать уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Женщина сообщила, что у нее микроинсульт.

Журналистка заметила, что последнее время не заостряла внимание на своем здоровье: много работала и мало спала. Также телеведущая призналась, что постоянно испытывает много стрессов. И всеми вопросами занимается самолично.

Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что последний раз ей приходилось лечь в больницу почти 12 лет назад. Затем прибегала к медицинской помощи лишь по вопросам связанным с ее беременностью.

Писательница заявила, что очень напугалась, когда поняла, что нездорова. Она также пояснила, что сейчас проходит полное обследование.

Известно, что накануне Алену Водонаеву экстренно госпитализировали. При этом, женщина не теряла сознание.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что премьера документального фильма о Павле Дурове состоится 24 апреля.

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Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после микроинсульта