Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после микроинсульта

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Об этом она рассказала у себя в социальных сетях в Instagram.

Водонаева сообщила, что очень счастлива, что может писать уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Женщина сообщила, что у нее микроинсульт.

Журналистка заметила, что последнее время не заостряла внимание на своем здоровье: много работала и мало спала. Также телеведущая призналась, что постоянно испытывает много стрессов. И всеми вопросами занимается самолично.

Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что последний раз ей приходилось лечь в больницу почти 12 лет назад. Затем прибегала к медицинской помощи лишь по вопросам связанным с ее беременностью.

Писательница заявила, что очень напугалась, когда поняла, что нездорова. Она также пояснила, что сейчас проходит полное обследование.

Известно, что накануне Алену Водонаеву экстренно госпитализировали. При этом, женщина не теряла сознание.

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