Премьера документального фильма о Павле Дурове состоится 24 апреля

Премьера документального фильма о Павле Дурове состоится 24 апреля
Дуров - один из богатейших людей в России. Фото: https://vk.com/durov

Посмотреть его можно будет только в онлайн-кинотеатре.

В апреле 2021 года ожидается выход документального фильма об основателе социальной сети «ВКонтакте» и месенджера Telegram Павле Дурове. Посмотреть его можно будет в онлайн-кинотеатре Kion.

Известно, что премьера запланирована на 24 апреля. Также его покажут в рамках конкурсной программы ММКФ. Фильм-портрет расскажет о Дурове устами его знакомых, друзей и коллег. Напоминаем, что режиссер ленты Родион Чепель ездил в Дубай, чтобы встретиться с Дуровым и показать ему снятый фильм. Он объяснил, что не хотел показать в фильме что-то, что может навредить бизнесмену, а не для одобрения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дуров впервые вошел в топ-10 богатейших россиян. Известно, что Дуров находится на восьмой строчке рейтинга. Ему принадлежит около $17,2 млрд.

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