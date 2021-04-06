Forbes: Дуров впервые вошел в топ-10 богатейших россиян

Журнал Forbes включил создателя социальной сети Telegram Павла Дурова в топ-10 миллиардеров из России, это произошло впервые. Об этом сообщают «Известия».

Известно, что Дуров находится на восьмой строчке рейтинга. Ему принадлежит около $17,2 млрд.

Ко всему прочему бизнесмена международный сайт журнала указал как жителя Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако указывается, что основатель Telegram имеет российское гражданство.

Также в мировом рейтинге Forbes Павел Дуров теперь на 112-ом месте. Напомним, что всего год назад он был гораздо ниже , лишь на 565-м месте. А в 2019 году и тем дальше, на 838-й строчке.

Отмечается, что предприниматель в 2018 году находился на 1394-м месте.

Лидером рейтинга все также является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за год выросло на $64 млрд и стало $177 млрд.

Предприниматель из России, который находится в рейтинге выше всех остальных отечественных бизнесменов — это Алексей Мордашов. Он является основным владельцем «Северстали». Журнал Forbes оценил состояние мужчины и его семьи в $29,1 млрд. За год всего они заработали $12,3 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге комфортных городов России.