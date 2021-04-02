Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге комфортных городов России

Невский проспект - одна из самых оживленных дорог в городе. Фото: Baltphoto

Невский проспект - одна из самых оживленных дорог в городе. Фото: Baltphoto

Городу удалось укрепить результат прошлого года и обогнать многие города-миллионники.

Минстрой России предоставил рейтинг российских городов за 2020 год с самой качественной городской средой. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что первое место занимает Москва, которая набрала 288 баллов, а второе место традиционно достается Санкт-Петербургу – город набрал 249 баллов. Также отличилась Казань, у которой 204 балла. Составляя рейтинг, эксперты оценивали благоустройство, безопасность, качество дорог, то есть все то, благодаря чему город становится комфортным.

«Петербург укрепил лидирующие позиции в рейтинге комфортных городов страны. По сравнению с прошлым годом индекс качества городской среды увеличился на 6 пунктов»,

— заявил Беглов.

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