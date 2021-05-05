Обнародован проект новой станции возле «Лахта Центра»

Обнародован проект новой станции возле «Лахта Центра»
В районе "Лахты" предложено лаконичное решение по организации автомобильной развязки. Фото: https://vk.com/lakhta.centr

Дебаркадер станции «Новая Лахта» с двумя путями будет напротив «Лахта Центра». Он соединится 240-метровым подземным переходом и с небоскрёьом, и со зданием ТПУ, его тоже постороят.

Будет и подземная дорожная развязка Шуваловского и Приморского проспектов, сообщает «Деловой Петербург» Проработаны также пешеходные и велосипедные маршруты.

В районе «Лахты» предложено лаконичное решение по дорожной развязке. Это будет короткий тоннель с подъёмом ж/д полотна. ТПУ будет состоять из станции и трамвайной остановки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва. Сегодня на Большой Морской улице пробил фонтан горячей воды. Случилось это у дома 67. В час дня фонтана уже не было, сообщают очевидцы. Последствия убирают коммунальные службы. Сейчас «место происшествия» транспорт объезжает по улице Труда.

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