Обнародован проект новой станции возле «Лахта Центра»

Дебаркадер станции «Новая Лахта» с двумя путями будет напротив «Лахта Центра». Он соединится 240-метровым подземным переходом и с небоскрёьом, и со зданием ТПУ, его тоже постороят.

Будет и подземная дорожная развязка Шуваловского и Приморского проспектов, сообщает «Деловой Петербург» Проработаны также пешеходные и велосипедные маршруты.

В районе «Лахты» предложено лаконичное решение по дорожной развязке. Это будет короткий тоннель с подъёмом ж/д полотна. ТПУ будет состоять из станции и трамвайной остановки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва. Сегодня на Большой Морской улице пробил фонтан горячей воды. Случилось это у дома 67. В час дня фонтана уже не было, сообщают очевидцы. Последствия убирают коммунальные службы. Сейчас «место происшествия» транспорт объезжает по улице Труда.