Прошло заседание по делу о ДТП на Луначарского

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Синельникова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

2 мая около 9 часов вечера пьяный Синельников, управляя автомобилем «Фольксваген гольф», ехал по проспекту Луначарского в сторону улицы Руднева и у д.78к1 , при повороте направо не справился машиной, выехал за пределы дороги и сбил человека. После ДТП отказался от медосвидельства. Сбитый человек получил серьезные травмы. 4 мая Синельникова задержала полиция.

Адвокат подсудимого отметил, что Синельников сожалеет о произошедшем. Он также напомнил суду, что у того есть родители, которых он содержит. Срок меры огласят 3 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан нетрезвый водитель, сбивший человека на проспекте Луначарского.