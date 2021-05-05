«Зенит» прокомментировал заявление РФС после жалоб болельщиков

Клуб считает, что нужно изучить все обстоятельства инцидента.
Петербургский «Зенит» прокомментировал жалобы болельщиков «Локомотива», которые жаловались на «чрезмерные ограничительные меры». В клубе убеждены, что важно изучить все обстоятельства инцидента. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении сказано, что «Зенит» обеспокоен информацией, так как хочет, чтобы пребывание на стадионах было комфортным. При этом, прежде чем оценить случившееся, важно разобраться во всех деталях.
«В случае с болельщиками «Локомотива» мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приемом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов»,
— отметили в «Зените».
Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Локомотива» закончилась со счетом 6:1. После нее петербургский клуб стал чемпионом России.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РФС выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками после матча «Зенит» — «Локомотив».