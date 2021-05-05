РФС выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками после матча «Зенит» — «Локомотив»

РФС выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками после матча «Зенит» — «Локомотив»
РФС выступил с заявлением по поводу событий после игры «Зенит» — «Локомотив». Фото: ФК "Зенит"

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу инцидента после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив», когда болельщики «железнодорожников» принудительно рассаживали по автобусам и увозили.

«Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем собрании Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены сотрудники безопасности ФК «Зенит» и МВД России», — говорится в заявлении.

В РФС отметили, что такое «неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо».

Напомним, мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул. Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» подвел итоги чемпионского матча против «Локомотива».

"Зенит" "Локомотив" рфс


 

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