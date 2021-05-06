Последствия прорыва трубопровода на Большой Морской устранили раньше срока

Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» раньше срока устранили прорыв трубопровода в Адмиралтейском районе города, из-за которого образовался огромный фонтан из кипятка.

Об этом стало известно сегодня утром, 6 мая. Как рассказал Gazeta.SPb.ru пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев, ремонтные работы на трубопроводе у дома №67 на Большой Морской улице закончили с опережением нормативных сроков.

Специалисты заменили более 4 метров ненадежного трубопровода, также проведя необходимую диагностику и подключение нового участка. Систему отопления перевели в штатный режим.

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